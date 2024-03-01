‘İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklayın’. CHP’li vekilden flaş çıkış

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Meclis'te yaptığı basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirirken, İsrail'in eylemlerini "vahşet, katliam ve insanlık suçu" olarak tanımladı. Adıgüzel ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e karşı yeteri kadar etkin yaptırımlar uygulamadığına dikkat çekti.

Adıgüzel, TÜİK tarafından sağlanan dış ticaret hacmi verilerini kaynak göstererek, Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutlarına dikkat çekti. İsrail ile yapılan ticaretin, bölgedeki insanlık dramına gözlerini kapayan bir tutum sergilendiğine işaret ettiğinin altını çizen Adıgüzel, İTO'dan bu ticarete katılan firmaların isimlerini açıklamasını isteyerek, ahlaki ve vicdani sorumluluğuna atıfta bulundu.

"HÜKÜMETE KARŞI TAVIR ALIN"

Adıgüzel, bu tavrın sadece bir davet niteliği taşımadığını, aynı zamanda vicdani bir sorumluluğun gereği olduğunu belirterek, toplumun her kesiminden bu konuda adım atılmasını beklediğini açıkladı. Firmaların ve hükümetin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Adıgüzel, konuyla alakalı olarak kamuoyunun dikkatini ve farkındalığını artırmaya çalıştı.

TÜİK'in Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret hacmine ilişkin verilerini basın mensuplarına gösteren Adıgüzel, "İTO'yu, İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet ediyorum. Onur ve şeref sahibi tüm Müslümanlara sesleniyorum; zalime zalim deyin. Herkesi, İsrail ile ticareti durdurmak için hükümete karşı tavır almaya, sevkiyatları engellemeye ve sivil direnişe davet ediyorum" diye konuştu.