İsrail İspanya Büyükelçisini geri çağırdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından İsrail, İspanya Büyükelçisini istişareler için geri çağırdı.

KAYNAK: AA
İsrail İspanya Büyükelçisini geri çağırdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında uluslararası insancıl hukuka uyduğuna dair "ciddi şüpheleri" olduğunu söylemesine İsrail tepki gösterdi. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Sanchez’in açıklamaları "utanç verici" olarak nitelendirilerek, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e İspanya'nın İsrail Büyükelçisi'ni Sanchez’in açıklamalarıyla ilgili kınaması yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Cohen ise yaptığı açıklamada, "İspanya Başbakanı'nın bir kez daha asılsız suçlamaları tekrarlayan çirkin açıklamalarının ardından, İspanya Büyükelçimizi Kudüs'te istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmaya karar verdim” dedi.

İsrail’in uluslararası hukuka uygun olarak hareket ettiğini savunan Cohen, "Tüm rehineler serbest bırakılana ve Hamas Gazze'den çıkarılana kadar savaşa devam edecektir” dedi.

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