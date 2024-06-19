İsrail, Kosova vatandaşlarından vize istemeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail, Kosova vatandaşlarından vize istemeyecek

Resmi temaslarda bulunmak için Kosova'da bulunan İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, ülkesinin Kosova vatandaşlarını vizeden muaf tutan anlaşmayı imzaladı.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Kosova ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Donika Gervalla tarafından kabul edildi.

Görüşme kapsamında, İsrail’in Kosova vatandaşlarına yönelik vizeleri kaldırmasına yönelik anlaşma imzalandı. Kosova vatandaşları, 19 Eylül 2024 tarihinden itibaren İsrail’e vizesiz seyahat edebilecekler.

İsrail, Kosova vatandaşlarına yönelik vizeleri kaldırdı. Vizelerin kaldırılmasına yönelik anlaşma, Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla ve İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel tarafından imzalandı.

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