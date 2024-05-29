İsrail kritik bölgeyi ele geçirdi. Gazze'nin dış dünyayla iletişimi fiili olarak kesildi

İsrail Ordu radyosunun haberinde, “İsrail ordusu, Philadelphia Koridoru'nda operasyonel olarak tam kontrol sağladı.” Diyerek yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Haberde, Mısır'a çıkan bölgede 20 tünel bulunduğu öne sürüldü.

İsrail’in Philadelphia Koridoru’nu ele geçirmesiyle Mısır-Gazze sınır hattının tamamen İsrail’in kontrolü altına girdiğine dikkat çekilirken Gazze’nin dış dünyayla iletişimi de fiili olarak tamamne kesilmiş oldu.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, bugün bir açıklama yapmış, Philadelphia Koridoru'nun yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu duyurmuştu.