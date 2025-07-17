İsrail Lazkiye'deki askeri birliğe hava saldırısı düzenledi

Dera, Süveyda ve Şam’a yönelik saldırıların ardından İsrail'in bu kez Lazkiye'deki 107. Tugay hedef aldı.

İSRAİL LAZKİYE'DEKİ ASKERİ BİRLİĞE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Suriye’de günlerdir devam eden çatışmaların ardından Süveyda’da ateşkes süreci başlarken, İsrail’den yeni bir hava saldırısı geldi. İsrail savaş uçakları, Lazkiye ilinin Ceble ilçesine bağlı Bezamil bölgesindeki 107. Tugay askeri yerleşkesini hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırı, Lazkiye ilinin Ceble ilçesine bağlı Bezamil bölgesinde yer alan 107. Tugay askeri yerleşkesine gerçekleştirildi. İsrail ordusu, Suriye’de düzenlenen bu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail uçakları dün de ülkenin Dera ve Süveyda illerindeki askeri yerleşkelerin yanı sıra başkent Şam’da bulunan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı binalarına hava saldırıları düzenlemişti.