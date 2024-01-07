İsrail, Lübnan sınırına dev zeplin yerleştirdi. Gerginlik büyüyor

İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken “savaşın genişlemesi” ihtimali dünyayı endişelendiriyor.

Son olarak Tel Aviv'den bölgede gerginliği daha da yükseltecek bir adım geldi.

Ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırına gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için radarla donatılmış bir zeplin konuşlandırıldı.

İsrail basını, ordunun "Sky Dew" olarak bilinen sistemi 1,5 yıl devre dışı bıraktıktan yeniden faaliyete geçirdiğini yazdı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, sistem henüz "operasyonel" olmadığı gibi konuşlandırılmasıyla ilgili önemli aksaklıklar da meydana geldi.

Haberde, ABD'den sipariş edilen parçaların gelmesinin ardından sistemin dün aktif hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu hamlenin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve beraberindeki 6 kişinin 2 Ocak'ta Beyrut'ta düzenlenen suikast sonucu öldübrülmesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.