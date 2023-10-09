İsrail Lübnan’ı vurdu. Savaş Orta Doğu’nun her noktasına yayılıyor

Lübnan-İsrail sınırı üzerinde meydana gelen çatışmalarda 3 İsrail askeri yaralandı.

İsrail Lübnan’ı vurdu. Savaş Orta Doğu’nun her noktasına yayılıyor

İsrail, Lübnan'dan gelen sızma girişimlerinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu.

LÜBNAN'DAN SIZMA GİRİŞİMİ

Lübnan medyasına göre, İsrail Lübnan üzerinden meydana gelen sızma girişimi ve ardından başlayan çatışmalar sonrası bölgede tansiyon arttı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sınır üzerinde meydana gelen gerginliklerden bu yana ilk defa Lübnan'ın güney sınırına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesinin haberinde Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosu ise Lübnan'dan İsrail'e yeni sızma girişimlerin gerçekleştiğini belirtti.

İSRAİL MEDYASI DUYURDU: 3 YARALI

Ayrıca İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise sınırdaki ilk sızma girişimi üzerine çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin yaralandığını kaydetti.

İsrail ordusu, daha önce Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İlgili Haberler
Netanyahu: “Başladık, kazanacağız”
İsrail’den Türkiye’ye göç akını başladı. Savaştan kaçanların hedefinde 2 ilimiz var
İsrail Hamas çatışması sürerken Batı medyasından Türkiye iddiası
HAMAS'tan İsrail'i çıldırtacak açıklama
İsrail- Hamas savaşından gelen acı görüntüler. 2 tarafta da çocuklar ve siviller ölüyor
AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
İsrail mülteci kampının ortasına bomba attı
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
CHP'nin olaylı İstanbul kongresinin ardından genel merkezden ilk açıklama geldi Siyaset
CHP'nin olaylı İstanbul kongresinin ardından genel merkezden ilk açıklama geldi
Finans uzmanları borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 13 hisse... Ekonomi
Finans uzmanları borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 13 hisse...
Erdoğan'ın Gazze diplomasisi. Kabine toplantısına ara verdi Siyaset
Erdoğan'ın Gazze diplomasisi. Kabine toplantısına ara verdi
Netanyahu: “Başladık, kazanacağız” Dünya
Netanyahu: “Başladık, kazanacağız”
Ardahan'da kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü Gündem
Ardahan'da kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü
Erkek hakem kadın meslektaşının elini sıkmadı. İtalya Futbol Federasyonu harekete geçti Spor
Erkek hakem kadın meslektaşının elini sıkmadı. İtalya Futbol Federasyonu harekete geçti