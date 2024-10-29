İsrail Meclisi'nin Birleşmiş Milletler kararı endişeleri arttırıyor

İlk yasa, UNRWA’nın İsrail içinde herhangi bir faaliyette bulunmasını ve hizmet sunmasını yasaklıyor. Bu, Gazze’de yardım dağıtım sürecinin ciddi şekilde aksayabileceği anlamına geliyor. ABD’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler, İsrail’in bu yasaları uygulamaya koymaması yönünde baskı yapıyor. UNRWA Genel Sekreteri Philippe Lazzarini, bu yasaların “tehlikeli bir emsal” oluşturduğunu belirtti.

İsrail, bazı UNRWA çalışanlarının Hamas ile bağlantılı olduğuna dair suçlamalarda bulundu ve geçen yılki Gazze savaşında UNRWA’nın bazı tesislerinde Hamas’a ait askeri malzemeler bulunduğunu iddia etti. Ajans, bu suçlamaları reddederek, çalışanlarından şüpheli görülenleri hızla işten çıkardığını açıkladı.

UNRWA İle İlişkilerin Kesilmesi

İkinci yasa tasarısı ise İsrail’in UNRWA ile diplomatik bağlarını tamamen koparmasını öngörüyor. Bu yasaların kabul edilmesi, UNRWA’nın Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinlilere verdiği desteği ciddi şekilde kısıtlayacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’i BM Şartı ve uluslararası hukuktaki yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı.

Uluslararası Tepki ve Devam Eden Çatışma

ABD Dışişleri Bakanlığı, UNRWA’nın yerini alabilecek başka bir kuruluş olmadığını vurguladı. UNRWA, Gazze ve çevresindeki milyonlarca Filistinli mülteciye eğitim, sağlık ve temel hizmetler sağlıyor. Öte yandan, Gazze’deki çatışmalar devam ederken can kayıpları 43 bini aştı ve bölgeye insani yardımın ulaşması gittikçe zorlaşıyor.