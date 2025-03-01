İsrail mülteci kampına saldırdı: 11 ev yıkıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı’nda bulunan Menşiye Mahallesi'ne askeri buldozerlerle girerek, yolları tahrip etti ve Filistinlilere ait 11 evin duvarlarını yıktı.

Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birkaç askeri buldozer Menşiye Mahallesi'ne girerek yolları kazmaya, Nur Şems Mülteci Kampı’nın meydanından Ebu Bekir es-Sıddık Mahallesi, Cami Mahallesi ve Menşiye Mahallesi’ne kadar uzanan bölgede 11 evi yıkmaya başladı." dedi.

Şaviş, "İşgal güçleri, büyük çaplı patlamalar gerçekleştireceklerini öne sürerek Nur Şems Mülteci Kampı çevresinde yaşayanları evlerini terk etmeye zorladı." diye konuştu.

İsrail ordusunun kampta ne yaptığı ya da ne yapmayı planladığını bilmediklerini ancak zaman zaman silah sesleri ve patlamalar duyulduğunu söyleyen Şaviş, "İşgal güçleri, kampın tamamında yaşayan yaklaşık 9 bin kişiyi göç etmeye zorladı. Buna ek olarak, Nur Şems Kampı çevresinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA çarşamba günü "İsrail güçlerinin, kamp meydanından Menşiye Mahallesi'ne kadar uzanan bir yol açmak bahanesiyle Nur Şems Kampı’nda 11 evi yıkmayı planladığını" duyurmuştu.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'NIN KUZEYİNE YÖNELİK SALDIRILARI

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 927 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.