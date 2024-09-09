İsrail mülteci kampını vurdu! Ölüler var

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail mülteci kampını vurdu! Ölüler var

İsrail 'in Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurması sonucunda 6 kişi öldü.

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi. Saldırı, Al-Henawi ailesine ait bir evi hedef aldı ve hayatını kaybedenler arasında bir bebek de bulunuyordu. Çok sayıda yaralı ise Kamal Adwan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucu toplamda 40 bin 988 sivil hayatını kaybederken, 94 bin 825 kişi de yaralandı. Saldırılar, bölgede ağır kayıplara yol açmaya devam ediyor.

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