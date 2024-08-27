İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu

Kaynak: İHA
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda can kaybı olmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki yedi katlı binayı vurdu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 326 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki yedi katlı binayı vurdu. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi İsrail ordusunun binanın boşaltılması yönünde uyarı yayınladığını belirtti. Saldırıda, can kaybı olmazken, yıkılan binanın enkaz parçalarının etrafa saçılması nedeniyle bazı kişiler yaralandı.

Lübnan'da soykırım yapın. İsrailli komutandan skandal emirLübnan'da soykırım yapın. İsrailli komutandan skandal emir

İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırıİsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı

Son Haberler
Suudi Arabistan’ın Cizan şehri bol yağışlarla yemyeşil oldu Video
Suudi Arabistan’ın Cizan şehri bol yağışlarla yemyeşil oldu
Emeklilerin hesaplarına nakit olarak yatırılıyor. Halkbank yeni promosyon veriyor Gözden Kaçmasın
Emeklilerin hesaplarına nakit olarak yatırılıyor. Halkbank yeni promosyon veriyor
Karavanı otobüs sanan teyzelerle gezginin gülümseten sohbeti Video
Karavanı otobüs sanan teyzelerle gezginin gülümseten sohbeti
Manisaspor'da istifa krizi Spor
Manisaspor'da istifa krizi
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. DSÖ acil durum ilan etti Gündem
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. DSÖ acil durum ilan etti
Arda Güler tehlikede Spor
Arda Güler tehlikede
Kocasına sürpriz yapmak isterken sürprizle karşılaştı Video
Kocasına sürpriz yapmak isterken sürprizle karşılaştı