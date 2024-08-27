İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı

İsrail Ordusu 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridinde sivilleri hedef almaya durmaksızın devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son bilgiye göre Ordu tarafından Han Yunus Mülteci Kampı’nda Ziyade ailesinin evine İHA’lı saldırı yapıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

En-Nimsavi Mahallesinde bir evi hedef alınmasının sonucunda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar da oldu.