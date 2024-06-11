İsrail ordusu 4 Filistinliyi katletti

Ramallah'a bağlı Kefr Nima köyü Meclis Başkanı Rıfat Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah'ın batısındaki köye düzenlediği baskında rastgele ateş açtığını belirtti. Halife, bu saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve bazılarının durumunun ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

Köy Meclisi Başkanı Halife, İsrail askerlerinin bir araca ateş açmasının ardından köydeki Muruc bölgesinin orduya ait 50'den fazla araçla çevrildiğini bildirdi. Olay sırasında yaralıları kurtarmaya çalışan Filistinlilere de ateş açıldığını belirten Halife, yaralılar arasında evlerinin önünde vurulan 3 kardeşin de bulunduğunu kaydetti.

Halife, İsrail güçlerinin hala köyde konuşlandığını, bölgeden patlama ve silah seslerinin duyulduğunu ve ambulansların olay yerine ulaşmasının engellendiğini söyledi.

Filistin Kızılayı da Kefr Nima'da bir arabaya ateş açıldığı ve 3 kişinin yaralandığı yönünde bilgi aldıklarını, ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar da artış gösterdi.