İsrail Ordusu: Askeri operasyon yeterli değil

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin güneyinde 8 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Refah'ta meydana gelen olayın, uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından detaylı bir şekilde inceleneceğini belirten Hagari, "Tüm esirlerin en kısa sürede evlerine dönmesi için koşulları oluşturmaya çalışıyoruz, ancak esirlerin tamamını askeri operasyonla geri getiremeyiz" dedi.

Kassam Tugayları ise bugün yaptığı yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında bulunan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren bir İsrail askeri aracına karşı karma bir pusun düzenlendiğini ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alınarak askerlerin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirtti.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, bunlardan birinin 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olduğu dahil olmak üzere 8 askerin öldürüldüğünü doğruladı.