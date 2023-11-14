İsrail ordusu Gazze’de parlamento binasını işgal etti. İsrail bayrağını astılar

İsrail devlet televizyonu İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasını işgal ettiklerini söyleyerek bir görsel paylaştı.

KAYNAK: AA
İsrail ordusu Gazze’de parlamento binasını işgal etti. İsrail bayrağını astılar

İsrail, Gazze’ye yönelik havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasında bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, İsrail ordusunun Golani Tugayı askerlerinin, parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdiği görüldü.

kapak-092426.jpg

SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365’i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

f-1h6fxxiaelefr.jpg

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Öte yandan Filistin'de son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı. 2005'te yapılan ve Hamas'ın katılmadığı devlet başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı. Hamas, 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştı.

İlgili Haberler
Gazze’deki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü
Gazze’deki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü
İsrail bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 31 ölü
İsrail bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 31 ölü
İsrail'e lanet okuyan ismin İsrail'le ticaret yaptığı ortaya çıktı
İsrailli olmayan herkes terörist ilan edilebilecek. Meclis'te yasa onaylandı
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor Spor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
Süt dişleri neden çok önemli Sağlık
Süt dişleri neden çok önemli
Bağ-Kur ve Emekliği Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırıldı Ekonomi
Bağ-Kur ve Emekliği Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırıldı
Fenerbahçe'den Columbus'a satılan Rossi ABD'yi salladı. Öyle bir gol attı ki yer yerinden oynadı Spor
Fenerbahçe'den Columbus'a satılan Rossi ABD'yi salladı. Öyle bir gol attı ki yer yerinden oynadı
Şoför takım yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı Spor
Şoför takım yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı