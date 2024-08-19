İsrail ordusu Gazze'de TRT ekibinin aracını kurşunlarla hedef aldı

TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde üzerinde basın yazısının bulunmasına rağmen araçlarını hedef aldığını söyledi.

Berhum, Gazze'de "Savaşın başlamasından bu yana 4. kez basın aracımız, kaskımız, yeleğimiz olmasına rağmen hedef alındık. Han Yunus'un kuzeyinde, İsrail'in güvenli dediği, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olduğu bir bölgeye haber yapmak için gittik." dedi.

Saldırıya ilişkin Berhum, "Tepelerde konuşlu keskin nişancı İsrail askerleri doğrudan bizi hedef aldı. Hem araca hem de aracın etrafına ateş ettiler. Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler." diye konuştu.

Berhum, Gazze'de güvenli hiçbir yerin bulunmadığına vurgu yaparak, "İsrail askerleri herhangi bir uyarı yapmadan, doğrudan hedef alıyorlar. Aracımızı doğrudan hedef aldılar, aracın ön camı, yanımızdaki kameramanımız hedef alındı." ifadelerini kullandı. TRT Arabi Gazze Muhabiri, İsrail ordusunun 4 ay önce düzenlediği saldırıda ayağını kaybettiğini hatırlattı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, SALDIRIYI KINADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını kınadı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail askerlerinin Gazze'de yaşananları dünyaya duyuran TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'a saldırısını kınıyor, Berhum'a ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

BİR DİĞER KINAMA DA FAHRETTİN ALTUN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'deki TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de mezarlıklarda bile yer kalmadığını haberleştirmeye çalışırken görevi başında İsrail keskin nişancılarının doğrudan hedef aldığı TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum. İsrail, soykırım suçlarının yanı sıra Gazze'den dünyaya 'iletişim koridoru' açan TRT'ye ve diğer gazetecilere yönelik saldırı ve katliamlarının da hesabını elbet verecek. TRT muhabiri Sami Berhum'a ve bütün TRT ailesine geçmiş olsun."

KABİNE ÜYELERİNDEN İSRAİL GÜÇLERİNİN TRT EKİBİNE YÖNELİK SALDIRISINA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırıyı kınadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırı, hukuk tanımayan işgalci İsrail’in pervasızlığını bir kere daha gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Göktaş, Gazze'deki katliamın boyutlarını dünyaya anlatmak için üstün bir özveriyle çalışan TRT ailesine geçmiş olsun dileğini iletti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından işgalci İsrail güçleri tarafından Gazze'deki TRT ekibine yapılan silahlı saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

Saldırıda yaralanan TRT Muhabiri Berhum'a acil şifalar dileyen, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, şunları kaydetti:

"TRT, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçlarını tüm dünyaya duyurarak önemli bir görev üstlenmektedir. Gazetecileri sistematik olarak hedef alan işgalci İsrail, ne yaparsa yapsın Gazze'de işlediği suçların dünyaya aktarılmasını engelleyemeyecek, gerçeklerin üzerini örtemeyecek ve katliamlarını gizleyemeyecektir. Bebek katili İsrailli yöneticiler, hak ettikleri cezayı eninde sonunda çekeceklerdir."

"ULUSLARARASI TOPLUM, BU VAHŞETE KARŞI HAREKETE GEÇMELİDİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İsrail güçlerinin TRT Arabi'nin Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırıyı lanetlediğini bildirdi.

Hiçbir sınır tanımayan bu terörün durması gerektiğini belirten Işıkhan, "Uluslararası toplum, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu vahşete karşı harekete geçmelidir. Sami Berhum'a ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Haydut devlet İsrail, vahşet saçmaya devam ediyor. Gazze'de yaşanan soykırımı tüm dünyaya anlatan gazetecileri hedef alan İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum. Sami Berhum'a acil şifalar, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm dünya sussa da bizler Gazze'de yaşanan bu katliama karşı insanlığın yanında yer alacağız."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı en sert şekilde kınadığını belirterek, "Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda yaralanan TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyor, tüm TRT camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.