İsrail ordusu halka silah dağıtıyor. Görüntüler geldi

İsrail sınıra yakın bölgelerde sivil halka silah dağıtıyor. Gazze sınırına yapılan yığınağın gizlenmeyecek boyutta olduğu ve kara harekatının an meselesi olduğu belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail ordusu halka silah dağıtıyor. Görüntüler geldi

İsrail askerleri bugün sınıra yakın bölgelerde sivil halka silah dağıtırken görüntülendi. İngiliz Telegraph gazetesi ise İsrail'in Gazze sınırına yaptığı yığınağın gizlenmeyecek boyutta olduğunu belirterek 'kara saldırısı kaçınılmaz görünüyor' yorumunda bulundu.

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İsrail-Hamas savaşı 6. gününde devam ediyor. Cumartesi sabahı gerçekleştirilen şok saldırıya tamamen hazırlıksız yakalanan İsrail, ülke tarihindeki en büyük çağrıyı yaptı ve 300 bin yedek askerini göreve çağırdı.

İSRAİL SİVİLLERİ SİLAHLANDIRIYOR

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Gazze'yi tam abluka altına alarak, elektrik, su, yakıt, yiyecek ve insani yardım malzemelerini tamamen kesen İsrail, bununla da yetinmeyip acil bir operasyon başlattığını duyurup sınır bölgelerdeki sivilleri silahlandıracağını duyurdu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından yapılan açıklamada, sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere tüfek, mermi, kask ve kurşun geçirmez yelek dağıtılacağı belirtilirken, bakanlık da sabıka kaydı ve sağlık sorunu olmayan herkesin silah ruhsatı başvurusunda bulunabileceğini duyurdu.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Yapılan açıklama sonrası yaklaşık 10 bin İsraillinin silah ruhsatı için başvurduğu öğrenilirken, bugün İsrail'in Lübnan sınırına yakın Ayyelet Hashahar Kibbutz'ta yapılan silah dağıtımı görüntülendi.

AFP tarafından yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin imza karşılığı silahları dağıttığı, ayrıca verilen silahlarla atış talimi yapıldığı görüldü.

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İSRAİL'DEN GAZZE SINIRINA BÜYÜK YIĞINAK KARA SALDIRISI KAÇINILMAZ GÖRÜLÜYOR

İngiliz Telegraph gazetesi Hamas'ın saldırısı sonrası Kudüs'ün güneyindeki otoyolların yüzlerce terk edilmiş arabayla dolu olduğunu yazdı ve 'trafik sıkışıklığı ordu üslerini işaret ediyor’ dedi.

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Gazze sınırına yakın Netivot'daki bir bölgeye düzinelerce zırhlı muharebe aracının toplandığını yazan gazete, İsrail'in Gazze sınırına muazzam bir askeri güç topladığına dikkat çekti ve "Her ne kadar ordu sınır bölgesindeki bazı yolları kapatmış ve basının erişimi sıkı bir şekilde kısıtlamış olsa da, yığınağın boyutunu gizlemek mümkün değil. Kara harekâtı kaçınılmaz olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

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İSRAİL DUYURDU: GAZZE SINIRINA EK KUVVET KONUŞLANDIRILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari de ülkenin kuzeyindeki sınır çitlerine yakın yerleşim yerlerine yedek kuvvetler konuşlandırıldığını duyurdu.

Açıklamada, bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye yönlendirilen kuvvetlerin devriye gezme, pusu kurma ve barikat kurma gibi çeşitli savunma görevleri yürüteceği aktarıldı.

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