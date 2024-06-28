İsrail ordusu kayıp verdi

Kaynak: AA
İsrail ordusu kayıp verdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nahal Tugayı'ndaki 931. Tabur'da görevli olan Eyal Shynes, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda yaşamını yitirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yapılan saldırılar sırasında ölen İsrailli askerlerin sayısı, karadan yapılan işgal sürecinde toplam 314'e ulaşırken, genel toplam da 668'e yükseldi.

Dün, İsrail ordusu Batı Şeria'daki işgal altındaki Cenin kentinde gerçekleştirdiği baskında iki bombanın patlaması sonucu bir keskin nişancı birliği komutanının öldüğünü ve 16 askerin yaralandığını duyurmuştu.

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