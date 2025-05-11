İsrail ordusu yeni nesil savaş dronunu envantere aldı

İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems’in yan kuruluşu Flying Production, X-intra adlı yeni nesil savaş dronunun seri üretimine başladığını duyurdu. Gelişmiş ön cephe görevleri için tasarlanan bu dron, kısa sürede konuşlandırılabilmesi ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Şirket, sistemin hangi ülkelere satıldığını açıklamadı; ancak Elbit’in küçük boyutlu dronları halihazırda İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Gazze ve Lübnan sınırında yoğun şekilde kullanılıyor.

X-intra’nın öne çıkan özelliği, 30 kilograma kadar yük taşıyabilmesi. Bu miktar, temel aldığı Tzur modelinin taşıma kapasitesinin iki katından fazla. Modüler ve katlanabilir yapıya sahip olan dron, tek bir asker tarafından sırt çantasında taşınabiliyor. Flying Production yetkilileri, sistemin iki dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geldiğini belirtti.

Çok amaçlı bir platform olarak tanımlanan X-intra, askerlere hayati malzeme ulaştırabiliyor, gelişmiş görüntüleme sistemleriyle yüksek irtifa keşif görevleri yapabiliyor ve hassas vuruşlar gerçekleştirebiliyor. Elbit Systems’in CEO’su Eyal Dahan, önceki modellerden edinilen savaş tecrübeleri doğrultusunda X-intra’nın elektro-optik yeteneklerle donatıldığını vurguladı. Bu tür sistemlerin maliyetinin 500 bin dolara kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

2019 yılında Elbit Systems tarafından satın alınan Flying Production, Rosh HaAyin sanayi bölgesinde faaliyet gösteriyor. Şirketin farklı modelleriyle gerçekleştirdiği uçuş süresi 20 bin saati aştı. Firma bazı yabancı ordulara da ürün sağladı; ancak bunların isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Gazze’de devam eden çatışmalardan elde edilen deneyimlerin ardından Tzur dronu, medikal taşımacılıkta da test edildi. Şok emici kaplarda taşınan kan üniteleri, sahadaki sağlık görevlilerine dakikalar içinde ulaştırılarak hayat kurtarıcı etkiler sağladı.

7 Ekim’de başlayan savaşın ardından İsrail Savunma Bakanlığı, çeşitli boyut ve yetenekte dronlar için yaklaşık 106 milyon dolarlık bir sipariş verdi. Bu tutarın bir kısmı Elbit Systems’e yönlendirildi. Xtend, CopterPix ve Airodrome gibi firmalar da bakanlıkla sözleşme imzalayanlar arasında yer aldı. Savunma Bakanlığı, özellikle savaşın ilk günlerinde bazı birliklerin donanım eksikliklerini sosyal medyada duyurmasının ardından tedarik sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.