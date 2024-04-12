İsrail protestosunda eylemciye tokat atan komiserin açığa alındığı ortaya çıktı

Taksim’de İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi ve Filistin’le dayanışmak için 6 Nisan’da düzenlenen protestoya yönelik polis müdahalesi, eleştirilere neden olmuştu.

43 kişinin gözaltına alındığı eylemde bir kadın polisin, genç bir kadına tokat attığı görülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay sonrası 2 emniyet personelinin açığa alındığını açıklamıştı.

Ancak genç kadına tokat atan polisin de açığa alınıp alınmadığı bilinmiyordu.

TOKAT ADAN KOMİSERLE İLGİLİ KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet’ten Can Uğur’un haberine göre, komiserin açığa alındığı ortaya çıktı.

Olayı doğrulayan emniyet kaynakları, “Eyleme yönelik yapılan müdahalesinin orantısız olduğu, bu şekilde müdahalenin hukuka uygun olmadığını” ifade etti.