İsrail Refah'ta bir eve saldırı düzenledi: 8 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in, Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını duyurdu.

Sağlık yetkilileri, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını bildirirken, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında da 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'ta saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 832 kişi yaralanmış, enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilmişti.