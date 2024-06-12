İsrail Refah'ta bir eve saldırı düzenledi: 8 Filistinli öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail Refah'ta bir eve saldırı düzenledi: 8 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kentine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 1'i çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in, Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını duyurdu.

Sağlık yetkilileri, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını bildirirken, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında da 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'ta saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 832 kişi yaralanmış, enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilmişti.

thumbs-b-c-c04ae066ba8a5a4688e2486c52257656-1.jpg

Son Haberler
Muğla'da korkutan yanıgn! Havadan ve karadan harekete geçtiler Gündem
Muğla'da korkutan yanıgn! Havadan ve karadan harekete geçtiler
Milli maçta korkutan smaç Spor
Milli maçta korkutan smaç
ABD Büyükelçisi’nden Türkiye’ye küstah tehdit. Erdoğan Biden görüşmesi iptal edildi Gündem
ABD Büyükelçisi’nden Türkiye’ye küstah tehdit. Erdoğan Biden görüşmesi iptal edildi
Araçtan çıktı! 63 bin 870 lira ceza yedi Ekonomi
Araçtan çıktı! 63 bin 870 lira ceza yedi
Olcay Kılavuz’un intihar eden yakın arkadaşı polisin bilgisayarını yaktığı ortaya çıktı Gündem
Olcay Kılavuz’un intihar eden yakın arkadaşı polisin bilgisayarını yaktığı ortaya çıktı
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın Yerel Haberler
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Sakın kaçak avcılık yapmayın. Rekor ceza geliyor Gündem
Sakın kaçak avcılık yapmayın. Rekor ceza geliyor