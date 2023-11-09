İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 187 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 8 Kasım'da 81, 9 Kasım'da 106 olmak üzere toplam 187 tır insani yardımı ve Kuveyt'ten gönderilen 5 ambulansı teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, yakıt girişine izin verilmediği belirtilerek tırlarda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 756 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 106 tır daha ulaştı

Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 106 yardım tırının daha giriş yaptığı duyuruldu.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Kızılayı'ndan gönderilen insani yardım yüklü 106 tırın yanı sıra Kuveyt'ten gelen beş ambulans Refah sınır kapısında teslim alındı.

Tırlarda yiyecek, içme suyu, tıbbi gereçler, ilaçlar ve diğer insani yardım malzemesi bulunuyor.

Refah sınır kapısından 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar günde ortalama 39 tır olmak üzere, toplamda Refah sınır kapısından Gazze’ye 756 tır giriş yaptı.

İnsani yardımlara sınırlı geçişler olsa da, İsrail yönetimi Gazze'ye akaryakıt girişine izin vermiyor.