İsrail Savunma Bakanı Gallant “Gazze asla eski haline dönmeyecek”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Filistinli savaşçılar ile çatışmalar dördüncü gününde aralıksız sürerken, Gazze’ye yönelik “tam saldırı” pozisyonuna geçtiklerini açıkladı.

İSRAİL TOPYEKÜN SALDIRIYA GEÇTİ

Times of Israel'in haberine göre; Gallant, Gazze sınırındaki birliklere "Tüm kısıtlamaları kaldırdım, bölgenin kontrolünü [yeniden] ele geçirdik ve tam taarruza geçiyoruz" dedi.

“HAMAS’IN İSTEĞİNDEN FARKLI BİR DEĞİŞİM OLACAK”

Gallant sözlerine şöyle devam etti: “Burada gerçekliği değiştirme kabiliyetine sahipsiniz. Ödenen bedelleri gördünüz, değişimi de göreceksiniz. Hamas Gazze’de değişim istedi, düşündüklerinden 180 derece farklı bir değişim olacak. Bu andan pişman olacaklar, Gazze asla eski haline dönmeyecek.”

HOLOKOST VURGUSU YAPTI

Gallant, "Kim kafa kesmeye, kadınları, Holokost'tan kurtulanları öldürmeye gelirse, onu tüm gücümüzle ve taviz vermeden ortadan kaldıracağız" diye ekledi.

Öte yandan Reuters’ın bir Batılı yetkiliye dayandırdığı haberine göre; Gallant perşembe günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak. Gallant'ın toplantıya video-bağlantı yoluyla katılacağı belirtildi.