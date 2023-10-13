İsrail sivil konvoyu vurdu. Çocuk hastanesi yasaklı fosfor bombasıyla vuruldu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söylemişti.
İsrail'in verdiği sürenin dolmasının ardından bölgeye saldırılarının başladığı öne sürüldü.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğünü, 200'den fazla yaralının olduğunu açıkladı.
ÇOCUK HASTANESİNE FOSFOR BOMBALI SALDIRI
Öte yandan, Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin de İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu açıklandı.