Hamas ile İsrail Gazze’de ateşkes için anlaşmaya vardı. Ancak İsrail güçleri ateşkesin resmi olarak başlaması öncesinde Gazze’ye yeni bir saldırı başlattı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İsrail güçleri Han Yunus’a havadan ve karadan saldırdı.

Bölgeden gelen görüntülerde saldırının gerçekleştiği bölgede yoğun duman görüldü.

Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırının İsrail hükümetinin ateşkesi resmen onaylaması öncesinde gelmesi dikkat çekti. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin bugün Türkiye saati ile 12.00’da resmen imzalaması bekleniyor.

İsrail 2 yıldır devam eden saldırılarda 60 binden fazla Gazzeli sivilin ölümüne neden oldu. Uluslararası camia İsrail’in katliamlarının soykırım boyutuna ulaştığını belirtiliyordu. Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçlaması ile soruşturma başlattı.

İSRAİL SAAT 18.00'A KADAR SALDIRILARA DEVAM EDEBİLİR

Öte yandan İsrail, Hamas ile anlaşmanın imzalanması sonrası açıklama yaptı. Buna göre saat 18.00'da yapılacak kabine toplantısında ateşkes anlaşması onaylanacak. Anlaşma, kabinede onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Söz konusu gelişme, İsrail'in anlaşmayı onaylayana kadar Gazze'de saldırılara devam edebileceği şeklinde yorumlandı. İsrail yönetimi saldırı yapmayacaklarını duyursa da Gazze'den yine patlama sesleri ve dumanlar yükselmeye devam etti.