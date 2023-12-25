İsrail Suriye’de üst düzey İranlı’yı öldürdü

İran yakın tarihte yaşadığı Kasım Süleymani şokunu bir kez daha yaşadı. 2020 yılında ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu öldürülen General Kasım Süleymani’nin ardından, bu kez de İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızlarının üst düzey üyesi General Razi Musavi öldürüldü.

Euro News'in haberine göre, saldırı sonrasında İran Devrim Muhafızları Ordusu, misillemede bulunacaklarını ve İsrail’in bu saldırının bedelini ödeyeceğini açıkladı.

İran devlet destekli ajansları, Musavi'nin öldürülmesini “son dakika gelişmesi” olarak duyurdu.

İran resmi devlet ajansı ‘İRNA’ haberi, "Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki en deneyimli danışmanlarından biri olan General Razi Musavi, birkaç saat önce Siyonist rejimin Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep bölgesine düzenlediği saldırıda öldürüldü" sözleriyle duyurdu.

Razi Musavi'nin Suriye ile İran arasındaki askeri ittifakın yürütülmesinden sorumlu isim olduğu açıklandı.

İran devlet televizyonu da sıcak gelişme olarak paylaştığı haberde, Razi Musavi'nin öldürüldüğünü ve Musavi'yi Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki en eski danışmanlarından biri olduğunu belirtti.

Ayrıca Musavi'nin 2020 tarihinde Irak’ta ABD saldırısı sonucunda öldürülen, İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğu söylendi.

Axios haber sitesi, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tahran'ın saldırıya vereceği herhangi bir misillemeye karşı İsrail ordusunun hazırlandığını bildirdi.

Ancak İsrail, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde gerçekleştirdiği İran'la bağlantılı saldırılara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmıyor.