İsrail Suriye'yi kalbinden vurdu. Esad ülkeden kaçtı

İsrail ordusunun, Esad rejim güçlerinin çekilmesinden sonra Hermon Dağı'ndaki askeri üssün kontrolünü ele geçirdiği ifade edildi.

İsrail Esad rejiminin kontrolünü kaybetmesiyle silah deposunu vurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ''İsrail ordusunun Suriye’nin güneyi ve Şam'daki mühimmat depolarını, silahlı muhalif grupların eline geçmesinden endişe duydukları için’’ vurduğunu duyurdu.

İSRAİL ASKERİ ÜSSÜN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

Devamında ise Hermon Dağı'ndaki askeri üssün kontrolünü ele geçirdiği ifade edildi.

İsrail stratejik hedefleri de vurdu. Suriye'nin stratejik merkezlerinden biri olan Pasaport ve Mültecilik dairesinin bulunduğu bina vurularak tamamen yakıldı.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'deki karışıklığı fırsat bilen İsrail, Suriye'yi bombalamaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin başkenti Şam, İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı gruplar ve müttefik milisler tarafından ele geçirilmesiyle Beşşar Esad, Suriye'yi terk etmişti.

Suriye'de 1963 yılında darbeyle iktidara gelen Beşşar Esad'in babası Hafız Esad tarafından başlatılan rejim hareketi, 61 yıl sonra sona erdi.

Beşşar Esad ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle 2024'te sona erdi.