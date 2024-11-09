İsrail Suriye’yi vurdu! Çok sayıda asker yaralandı

İsrail, Suriye’nin Halep ve İdlib şehirleri yakınlarındaki bölgelere saldırı düzenledi. Bu saldırılarda birçok Suriye askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordusu, bir kez daha Suriye’yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in Halep ve İdlib şehirleri yakınlarındaki bölgelere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saat 00:45 civarında yapılan saldırılarda çok sayıda askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, saldırılar askeri tesisleri hedef aldı. İsrail’den ise saldırılara dair herhangi bir açıklama yapılmadı.