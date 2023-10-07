İsrail Türkiye’den destek istedi: İsrail ve Türkiye omuz omuza durmalı

İsrail Türkiye Büyükelçiliği, 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "İsrail ve Türkiye bu terör eylemlerine karşı omuz omuza durmalı, teröre hiçbir koşulda destek verilmemelidir" denildi.

İsrail Türkiye’den destek istedi: İsrail ve Türkiye omuz omuza durmalı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını açıkladı. İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi.

Operasyonlarda en az 40 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi. "Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı.

"YALAN HABER YAYMASI KABUL EDİLEMEZ"

İsrail Türkiye Büyükelçiliği, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrailliler hain saldırılar sonucu hayatlarını kaybederken ve işkenceye uğrarken, Türkiye'de bazı basın-yayın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez.

Daha açık söylemek gerekirse; bugün yaşananlar, İsrail'in herhangi bir hareketi ile ilişkisi olmayan, bir cevap niteliği taşımayan, Hamas tarafından önceden planlanmış terör saldırılarıdır."

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DESTEK İSTEDİ

Büyükelçilik sosyal medyadaki paylaşımında ayrıca “Türkiye terör eylemlerine karşı omuz omuza durmalı” ifadesinde bulunurken açıklaması şöyle devam etti:

"Çok uzun süredir terörle mücade etmiş olan iki ülke olarak, İsrail ve Türkiye bu terör eylemlerine karşı omuz omuza durmalı, teröre hiçbir koşulda destek verilmemelidir."

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