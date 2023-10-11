İsrail uçakları, Refah Sınır Kapısı’nı bombaladı

İsrail uçakları, Refah Sınır Kapısı’nı bombalayarak hizmet dışı bıraktı.

KAYNAK: İHA
İsrail uçakları, Refah Sınır Kapısı’nı bombaladı

Filistin İçişleri Bakanlığı, “İsrail işgal uçakları, Filistin ve Mısır tarafını birbirine bağlayan Refah Sınır Kapısı’nı yeniden bombaladı” açıklamasını yaptı. Mısır tarafının Gazze tarafına kapının bombalanabileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Aksa Tufanı Operasyonu’nda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 765’e, yaralıların sayısının ise 4 bine yükseldiğini açıkladı. İsrail’de ise hayatını kaybedenlerin sayısının 900’ü geçtiği söyleniyor.

İlgili Haberler
Yemen'deki Husilerden İsrail'e 'ABD' tehdidi: Çatışmalara müdahil olursa savaşa hazırız
Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırısını Hamas üstlendi
Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırısını Hamas üstlendi
Flaş… Flaş… Suriye ve İsrail’den karşılıklı top atışları
El Kassam Tugayları, İsrail'in Ashkelon kentine sızdı. İsrail askerleri ile sokak çatışmaları yaşanıyor
Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti Ekonomi
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Metruk binadaki yangın D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi Gündem
Metruk binadaki yangın D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi
Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı Siyaset
Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı
Bu kehanet gerçekleşirse hepimiz yandık Gündem
Bu kehanet gerçekleşirse hepimiz yandık
Thai lime kabuğuyla birlikte tüketiliyor almak için bahçede sıra oluşuyor. Bu limonun içi de dışı da aynı renk Gündem
Thai lime kabuğuyla birlikte tüketiliyor almak için bahçede sıra oluşuyor. Bu limonun içi de dışı da aynı renk
Mübarek otu doğum sürecindeki ağrı ve sancıya iyi gelir Şifalı Bitkiler
Mübarek otu doğum sürecindeki ağrı ve sancıya iyi gelir
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı