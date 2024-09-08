İsrail Ürdün sınırında 3 İsrailli hayatını kaybetti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde kamyondan inen bir kişinin güvenlik güçlerine ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ayrıca, saldırganın indiği kamyonda "patlayıcı bulunma şüphesi" ile inceleme yapıldığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan ilk haberde, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

KRAL HÜSEYİN SINIR KAPISI ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

İsrail makamları, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail İle Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapılarını kapattı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Ürdün ile karadan tüm sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.

Filistin devlet televizyonu daha önce İsrail'in Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattığını duyurmuştu.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar da İsrail askerlerince kapatıldı.

İsrail radyosu, saldırı sırasında orada bulunan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin inceleme başlattı.