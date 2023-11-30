İsrail ve Hamas ateşkesin uzatılması konusunda anlaştı

İsrail ile Hamas, çatışmalara verilen insani aranın en az 1 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

KAYNAK: AA
İsrail ve Hamas ateşkesin uzatılması konusunda anlaştı

İsrail ve Hamas, esir takası sürecinin devam etmesi amacıyla 6 günlük insani aranın en az 1 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara verilen insani aranın uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Arabulucuların esirlerin serbest bırakılma sürecini sürdürme çabaları kapsamında ve çerçeve (mutabakat) şartlarına uygun olarak operasyonel duraklama devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, insani aranın kaç gün uzatıldığına dair detay ise verilmedi. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada da, "Kısa bir süre önce İsrail'e anlaşma şartlarına uygun olarak (serbest bırakılacak) kadın ve çocukların listesi verildi ve bu nedenle ateşkes devam edecek" denildi.

Dün akşam 30 Filistinli tutuklu karşılığında 16 esiri serbest bırakan Hamas tarafından yapılan açıklamada ise, insani aranın 1 gün daha devam edeceği duyuruldu.

KATAR DOĞRULADI

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yürüten Katar yönetiminden yapılan açıklamada da insani aranın 1 gün daha devam edeceği aktarıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, "Filistin ve İsrail tarafı Gazze Şeridi'ndeki insani aranın, tüm askeri faaliyetlerin durdurulması ve Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması şeklindeki mevcut koşullar altında 1 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

BLİNKEN BİR KEZ DAHA İSRAİL’DE

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmalara verilen aranın uzatılması konusunu görüşmek üzere gece saatlerinde İsrail’in başkenti Tel Aviv'e geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’li Liat Beinin'in çarşamba günü serbest bırakılmasının ardından tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya kararlı olduğu belirtildi.

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