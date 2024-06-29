İsrail’de can kaybı 37 bini geçti

Kaynak: İHA
İsrail’de can kaybı 37 bini geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda can kaybı 37 bin 834'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği 3 saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiği, 224 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Bu saldırılarla birlikte, 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 834'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 858'e ulaştığı belirtildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric'in açıklamalarına göre, İsrail'in Gazze Şehri'nde bulunan Şucaiyye Mahallesine düzenlediği son kara saldırısının en az 60 bin kişiyi yerinden ettiği kaydedildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yürüttüğü askeri operasyonların da 5 bin kişinin yerinden edilmesine ve çok sayıda can kaybına yol açtığı belirtildi.

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