İsrail’de ‘darbe’ iddiası. Netanyahu korkuyor

İsrail basını, Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğunu yazdı.

KAYNAK: AA
İsrail’de ‘darbe’ iddiası. Netanyahu korkuyor

İsrail’deki Ynet haber sitesine göre, lideri olduğu Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki milletvekilleriyle görüştü.

NETANYAHU’YU ENDİŞE SARDI

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Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu’nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

“GİZLİ BİR TARTIŞMA SÜRÜYOR”

İsrail siyasetinde Başbakan’a yöneltilen “Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi” yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud’da Netanyahu’nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

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Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu’nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

İSTİFA ÇAĞRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırıyla insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesinin ardından İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası için çağrılar yapmaya devam ediyor.

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