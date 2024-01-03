İsrail'de halkın sadece yüzde 15'i Netanyahu'yu istiyor

İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankette, gelişigüzel seçilen 756 İsrailliye Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona ermesinin ardından İsrail başbakanı olarak kimi görmek istedikleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yalnızca yüzde 15'i savaştan sonra da Netanyahu'nun başbakan olmasını isterken, yüzde 23'ü ise Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ı başbakan olarak görmek istediklerini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 4'ü ise Netanhayu dışında herhangi birini başbakan olarak tercih edeceklerini, yüzde 30.5'i ise fikirlerini söylemek istemediklerini dile getirdi.

Enstitü, kamuoyu yoklamasının rastgele örneklem yöntemiyle 756 kişi üzerinden yapıldığını, hata payının yüzde 3.5 olduğunu bildirdi.

Katılımcıların Gazze'ye saldırıların sona ermesinin ardından İsrail Başbakanı olarak görmek istedikleri siyasetçiler arasında eski Başbakan Naftali Bennett, İsrail’deki muhalefet lideri Yair Lapid, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yaov Gallant, Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen ile Ekonomi Bakanı Nir Barkat yer aldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, 29 Aralık'ta 700 katılımcı ile yaptığı ankette, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'un İsrail Parlamentosu'nda 16 sandalyeye sahip olabileceğini ortaya koymuştu.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda şuan 32 sandalyeye sahip.