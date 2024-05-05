İsrail'de inşaatlar durdu. Ticaret hamlesi işe yaradı

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'de inşaatlar durdu. Ticaret hamlesi işe yaradı
Gazeteci Ardan Zentürk, şahsi Youtube kanalına yüklediği son videosunda İsrail - Türkiye ticari ilişkilerinin askıya alınması hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Eylül 2023'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Benyamin Netanyahu'yu Türk Evi’nde kabul edip Türkiye ile İsrail ilişkilerinin her alanda geliştirilebileceği her alanda yeni bir ufka doğru gidebileceği yönündeki açıklamalarından sadece altı ay sonra Türkiye’nin İsrail ile olan ticaretini askıya alması tüm dünyanın dikkatini çekti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi ve sonrasında ciddi eleştiriler ile pek çok polemiğe neden olan Türkiye – İsrail ticaretinin askıya alınması hakkında konuşan Zentürk “Bu, şu ana kadar Malezya, Kolombiya gibi ülkelerin daha palyatif diye adlandırabileceğimiz kararlarının ötesinde bir sertlikte. Ufak bir karar değil. Geçici bir karar değil sonuç alıcı bir karar. Çok enteresan. Çünkü Türkiye - İsrail ticaret hacmi 6.8 milyar ile 9,5 milyar dolar arasında gidip gelen bir kimlik taşıyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin İsrail'e özellikle inşaat sektörü açısından çok önemli malzeme ihraç ettiğinin altını çizen Zentürk “İsrail'de inşaatlar Türk malıyla devam ediyor: seramik lavabo şu bu mutfak… Bunlar çok ciddi kalemler. Zaten daha ilk etapta herkes ayağa kalkmış vaziyette. İsrail inşaat sektörü ‘Ne olacak?’ diye konuşuyor. Sonuç itibariyle gerçekten alternatif bulmak bile bugünün dünyasında zordur. Sizin alıştığınız alıcılarını vericilerin vardır, onlarla beraber yürütürsünüz işleri” diye konuştu.

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"BUNLARIN YARIN NE YAPACAĞI BELLİ OLMAZ"

İsrail’de seramiğin nereden bulunacağı konusunun büyük problemlere yol açtığını da vurgulayan gazeteci “Türkiye kaliteli ürün satıyor ama batılılara göre ucuz, Çinlilere göre biraz pahalı ama Çinlinin seramiği ile de ev yapılmıyor. Bu nedenden dolayı vahimleşmiş durumda işler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netanyahu'yla görüşmesinden sonra “Bunlara güvenmeyin. İsrail gibi radikal kimlik taşıyan bir devletle el sıkışmak çok risklidir. Bunların yarın ne yapacağı belli olmaz” dediğini ve bugünkü olayları izlediğinde haklı çıktığını söyleyen Zentürk, ön görüsünde isabet etmesi hakkında “Çünkü tanıyorum adamları. İsrail devletini zaten dört tane terör örgütü kurmuş. Genetiğini biliyorum bunların” ifadelerini kullandı.

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