İsrail'de istihbaratçılar bazı emirlere uymayacaklarını açıkladı. Netanyahu'ya tepkiler dinmiyor

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki aşırı sağcı koalisyonun yargı bağımsızlığına darbe vuran yasa teklifine ve ırkçı politikalarına tepki büyüyor. Gösterilerin 11'inci haftasında da on binlerce kişi meydanları doldururken, istihbarat kurumlarında görevli bir grup gönüllü yedek de hükümete tepki olarak bugünden itibaren bazı görev emirlerine uymayacaklarını açıkladı.

İsrail basın kuruluşlarına gönderilen bir mektupta, kendilerini "askeri özel kuvvetlere mensup gönüllü yedek askerler" olarak tanımlayan, ülkenin dış istihbaratı Mossad ile iç istihbaratı Şin Bet'te çalışan 450, gönüllü siber saldırı operatörlerinden ise 200 yedek, hükümetten gelecek görev emirlerine uymayacaklarını açıkladı. Mektupta, "Demokrasi güvence altına alındığında gönüllü olmaktan mutluluk duyarız ancak bir diktatörle sözleşmemiz yok" dendi.

NETANYAHU: SİYASET ÜSTÜ OLMASI GEREKEN BİR KURUMU YIKMA GİRİŞİMİ

Netanyahu ise protestoların askeri saflara sirayet etmesini, "siyaset üstü olması amaçlanan bir kurumu yıkma girişimi" diye niteleyerek kınadı. Basında yer alan mektupla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama gelmedi.

ESKİ ŞİN BET DİREKTÖRÜ: OLAĞANÜSTÜ DERECEDE KORKUTUCU

Eski Şin Bet direktörü Nadav Argaman da Channel 12 kanalına demecinde, "Bir ülke diktatörlüğün eşiğine geldiğinde, güvenlik teşkilatlarının çökmesi muhtemeldir" diyerek durumun olağanüstü derecede korkutucu olduğunu söyledi.

"EMRE İTAATSİZLİK ÇAĞRISI DEĞİL"

Katıldığı bir radyo programında konuşan bir istihbarat yüzbaşısı ise protestonun nedeninin son dönemdeki olaylar sebebiyle gönüllü çalışma kotasının aşılması olduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen yüzbaşı, "Emre itaatsizlik çağrısında bulunmuyoruz, gönüllülüğün durdurulmasını talep ediyoruz" diyerek savaş dönemlerindekine benzer bir zorunlu hizmet çağrısı olması durumunda eylemlerine son vereceklerini söyledi.