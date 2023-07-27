İsrail’de yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktı

İsrail’de tartışmalı yargı reformuna tepki olarak İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevli aralarında 260’dan fazla pilotun bulunduğu yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktı.

KAYNAK: İHA
İsrail’de yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktı

İsrail’de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ederken, görevi bırakan yedek asker sayısı her geçen gün artıyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, tartışmalı yargı reformuna tepki olarak İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevli aralarında 260’dan fazla pilotun bulunduğu yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktığı aktarıldı. Haberlerde, hava kuvvetlerinin uçuş okulundaki yedek asker sayısında önemli bir düşüş olduğuna dikkat çekildi.

TARTIŞMALI YARGI REFORMU

İsrail’de Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı 24 Temmuz’da mecliste 3’üncü kez yapılan oylamada 64 “evet” oyuyla kabul edilmişti. Tüm muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etmişti. Ülkede protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme’nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmış oldu.

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