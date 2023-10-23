İsrail'de yaşayan Araplara 'Gazze' gözaltısı

Tanınan bir şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü olan Dalal Abu Amneh, İsrail’in Nasıra şehrinde gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılmadan önce iki gün nezarethanede tutulmuştu. Dalal Abu Amneh, ev hapsinde kalacak.

Avukatı Abeer Baker, Dalal Abu Amneh’in, “kargaşaya yol açan davranışta bulunmak” ve takipçileri arasında şiddetin baş göstermesine sebebiyet vermesi ihtimaliye suçlandığını aktardı.

Dalal Abu Amneh’in, polisin dikkatini çeken paylaşımı, Filistin bayrağı ve Arapça “Allah’tan başka muzaffer yoktur” sözünün yer aldığı bir gönderi oldu. Avukat Baker’a göre Filistin tarihi ile ilgili şarkıları bulunan Dalal Abu Amneh, dini bir paylaşımda bulunurken polis bunu Filistinlilerin silahlanması şeklinde bir çağrı olarak algıladı.

"HAMAS'IN SALDIRISINDAN BERİ 100 KİŞİ..."

BBC Türkçe'de yer alana habere göre İsrail’in Filistinli vatandaşları nüfusun beşte birini oluşturuyor. Polisin açıklamasına göre Hamas’ın saldırısından beri 100 kişi sosyal medya gönderileri yüzünden gözaltına alındı. İsrail’deki Arap Azınlık Hakları Yasal Merkezi Adalah’e göre ise bu sayı çok daha yüksek.

Polis komiseri Yaakov Shabtai, “İsrail devletine, hükümetin sembollerine, İsrail’in seçilen görevlilerine, ordusuna ve polisine karşı herhangi bir kışkırtıcı harekette bulunana sert bir şekilde yanıt verileceğini” dile getirdi.

İSRAİL'DE YAŞAYAN ARAPLARA GÖZALTI

İnsan hakları kurumu Adalah, Mayıs 2021’de Hamas ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda gözaltına alınanların sayısını 15’i Arap olmak üzere 16 kişi olarak açıklamıştı.

Polisin daha çok kişiyi gözaltına almasının sebebi, şiddete yol açabilecek davranışları çok daha geniş bir yelpazede değerlendirmesinden kaynaklanıyor.

Bedevi şehri Rahat’ta polis, eski bir belediye başkanı adayı olan Dr. Amer al-Huzail’i Gazze haritasını ile olası bir kara operasyonuna dair analiz paylaşması yüzünden gözaltına aldı. Dr. Amer al-Huzail’e “savaş döneminde düşmana yardım etme” suçlaması yöneltildi.

40 KİŞİ İŞİNDEN ATILDI

Adalah avukatlarına göre 40 İsrailli Arap, bir gecede çalıştıkları işyerlerinden sosyal medya paylaşımları yüzünden kovuldu.

Kurumun avukatlarından Salam Irsheid, sadece bir gönderiyi beğendikleri için insanların işlerinden olma tehdidiyle yüz yüze olduğunu söyledi.

BİR MİLLETVEKİLİNE 45 GÜN UZAKLAŞTIRMA

Aynı zamanda Yahudi İsrailliler de savaş karşıtı ve gerilimin azaltılması yönünde paylaşımlarda bulunuyor.

Geçen hafta, solcu bir ultra Ortodoks Yahudi gazeteci Israel Frey, kendi güvenliği için Tel Aviv polisi tarafından evinden çıkarıldı. Gazze’dekiler için dua ettiğini dile getiren bir paylaşımı yüzünden evinin etrafında protestocular toplanmış ve öfke gösterilerinde bulunmuştu.