İsrail’den Gazze'deki 5 tugayını geri çekme kararı

İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki durum ve çatışmaların gelişimi üzerine yapılan değerlendirmeye göre ordu, Gazze’deki kara savaşından 5 muharip tugayı terhis etmeye karar verdi." ifadeleriyle geri çekilme kararı duyuruldu.

Açıklamada, terhis edilen tugayların, 551.Yedek Tugayı, 14.Tugay ve üç eğitim tugayı olduğu kaydedildi.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu, 21 Aralık’ta, Golani Tugayı bünyesindeki birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze’den dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar 172’si kara operasyonlarında olmak üzere 506 İsrail askeri öldürüldü.

⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL SÜRECİ

Hamas, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli yaşamını yitirdi, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce cansız beden olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ateşkes sürecinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Diğer yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli yaşamını yitirdi.