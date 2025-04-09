İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı!

Ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze genelinde 45'ten fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlediğini belirtti.

Adraee, yayınladıkları sürgün emirleriyle Gazze Şeridi'nin yüzde 65'ini yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun karadan saldırılarına devam ederken bölgede son 24 saatte 45'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini itiraf etti.

Tel Sultan bölgesinde Gazze Tümeni'nin kara saldırılarını derinleştirdiğini açıklayan Adraae, tümenin Refah kentinde ve daha önce ordunun saldırı düzenlemediğini iddia ettiği Morag Koridoru adını verdikleri bölgede faaliyet gösterdiğini ileri sürdü.

Adraee, ordunun Şucaiyye bölgesinde de yoğun saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Sözcü Adraee, İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği şiddetli saldırılarla çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 1500'e yakın sivili öldüren İsrail ordusunun, bir silah üretim tesisini, İsrail'e atılmaya hazır roketlerin bulunduğu bir fırlatma alanını, askeri binaları, silah depolarını ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarını hedef aldıklarını iddia etti.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810’a yaralıların sayısı 115 bin 688'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.