İsrail’den Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinver’e gözdağı: Onu hızla ortadan kaldıracağız

Hamas, 31 Temmuz'da İran'ın Tahran kentinde suikast sonucu hayatını kaybeden Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine Gazze'deki lider Yahya Sinvar'ı atadı. Bu durum, İsrail'den çeşitli tepkilerle karşılandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Sinvar'ın atanmasının, onu hızlı bir şekilde ortadan kaldırma ve Hamas'ı "aşağılık örgüt" olarak nitelendirerek yeryüzünden silme amacı taşıyan bir neden olduğunu belirtti. Katz, Yahya Sinvar'ın yeni lider olarak atanmasını, İsrail'in güvenliği için bir tehdit olarak değerlendirdi.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ YAHYA SİNVAR

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği açıklandı. Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.