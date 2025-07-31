İsrail’den Kıbrıs Türk varlığına Poseidon’un Gazabı tehdidi!

İsrail'in askeri müdahale senaryosunun adı olarak “Poseidon’un Gazabı” ifadesi kullanıldı. Bu planın, Türkiye’nin KKTC’ye takviye göndermesini engellemeyi, hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeyi ve Türk askeri varlığını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtildi. Türkiye’nin Gazimağusa’daki üslerine konuşlandırdığı Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA’lar ile Tayfun balistik füzelerinin Tel Aviv ve Hayfa gibi stratejik noktaları vurabilecek kapasitede olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Ardan Zentürk YouTube kanalında şöyle konuştu:

Kıbrıs'taki Türk varlığına dönük kampanyanın ve kararlılığın Rum Yunan ikilisinden çok başka bir lobi tarafından yürütüldüğü ortaya çıktı. Yani Rum Yunan ikilisinin 51 yıl bu derece kararlı bir ambargoyu sağlayabilmesi mümkün değil. Türkiye, Rum-Yunan ikilisiyle baş başa kalsa küresel sistemde kesinlikle bu ambargoları 20 yıl 30 yıl önce aşmıştık biz ama demek ki çok sağlam bir grup, çok sağlam bir yapı şu anda Rum ve Yunan'ın üstünde bir pozisyon alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını önlüyor. Türk varlığının ortadan kaldırılması için de belli bir kampanyayı sürdürüyor. Bu İsrail'dir. Çünkü biz güney tarafa baksaydık belki kendilerini biraz daha az emniyette hissedeceklerdi veya güvende hissedeceklerdi. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile esas uğraşan unsur küresel Yahudi lobisi ve İsrail. Nitekim artık her şey ifşa olmaya başladı.

KIBRIS'TAKİ TÜRK VARLIĞINDAN EN ÇOK RAHATSIZ OLANLAR YUNAN, RUM VE İSRAİL

İsrail Hayom diye bir gazete var. Yayınladığı haberde Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunudur başlığını attı ve devamında da özetle şunu dedi, “Kuzey Kıbrıs'ı kurtarmak İsrail'in rolü veya arzusu değildir. Ancak bölgeden gelen tehdit kritik bir eşiğe ulaşırsa İsrail'in stratejik duruşunu değiştirmesi gerekir. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs ile koordinasyon içinde adanın kuzeyini kurtarmak için acil durum operasyonu hazırlamalıdır.” Esasında bu hazırdır. Adı bile var. Bu şimdi yavaş yavaş ısıtılan bir öykü. İsrail böyle başlıyor zaten. Gazze'yi ısıtıyor, ısıtıyor, ısıtıyor. Orada bir patlak veriyor. Suriye'yi ısıtıyor, ısıtıyor. Bir bakıyorsun Şam yönetimi İsrail'in kucağına oturmuş. Ama şunu gayet iyi biliyoruz ki Kıbrıs'taki Türk varlığından en çok rahatsız olan unsur inanın bana Yunan, Rum en az İsrail. Haberde "TB2 İHA'ları oraya yerleştirildiği, Türkiye'nin yeni Tayfun balistik füzesi 560 kilometreye kadar uzaklıktaki hedefleri hassas şekilde vurabileceği belirtiliyor.“ Batılı istihbaratlara göre "Gazimuğusa’daki füze üsleri konuşlandırılmaya hazır durumda ve bu da Türkiye'nin Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa Körfezi'ni vurma kabiliyetiyle İsrail'e yönelik ilk doğrudan balistik tehdidini oluşturuyor." deniyor. Devamında Kuzey Kıbrıs'ı kurtarmaktan bahsediliyor ve böyle bir operasyon ile adadaki Türk Takviye Kuvvetlerini etkisiz hale getirecek. Kuzey Kıbrıs'taki hava savunma sistemlerini ortadan kaldıracak diyor. İsrail'in planı bu. İstihbarat ve komuta merkezlerini yok edecek ve nihayetinde Türk kuvvetlerini ortadan kaldırarak uluslararası alanda tanınan Kıbrıs egemenliğini yeniden tesis edecektir harekatımız diyor.

‘POSEİDUN’UN GAZABI’

Bahsedilen bu acil durum planının adını Yunan deniz tanrısı Poseidon'dan alan ve deniz hakimiyetini ve en kötü senaryonun yıkıcı sonuçlarını vurgulayan ‘Poseidon'un Gazabı’ olarak belirtiyor. Türkiye'ye karşı saldıracakları planı yapmışlar. Neresi vurulacak? Hangi sistemler vurulacak? Türk hava savunma sistemleri nasıl yok edilecek ve hep beraber nasıl oradaki Türk askerini halledeceklerinin planını yapmışlar. Adını bile söylüyorlar, Poseidun’un Gazabı. Gerçekten enteresan bir durumla karşı karşıyayız.