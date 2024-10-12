İsrail’den Lübnan’daki 22 köye tahliye uyarısı

İsrail ordusu, başta ülkenin güneyi olmak üzere Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Albay Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki 22 köye tahliye çağrısında bulundu.

Adraee, "Hizbullah'ın faaliyetleri İsrail ordusunu harekete geçmeye zorluyor. Güvenliğiniz için evlerinizi derhal tahliye etmelisiniz. Hizbullah üyelerinin, tesislerinin veya silahlarının yakınında bulunan herkes hayatını tehlikeye atıyor. Evlerinizi terk etmeli ve Awali Nehri'nin hemen kuzeyine geçmelisiniz" ifadelerini kullandı. Adraee, "Güneye doğru herhangi bir hareket, hayatınız için tehlike oluşturacağı için güneye gitmeniz yasaktır. Şartlar uygun olduğunda evlerinize ne zaman dönebileceğinizi size bildireceğiz" dedi.