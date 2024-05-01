İsrail'den Refah'ta bir eve hava saldırısı: 2 çocuk öldü

İsrail'e savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin Eş-Şabura Mahallesi'nde Ebu Gali ailesine ait eve saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar kentteki Kuveyt Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Refah'ın doğusundaki Ebu Halave semtinin de İsrail tarafından hedef alındığı ve El-Hessi ailesine ait bir su deposunun vurulduğu belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Ayrıca kentin doğu bölgelerine yönelik İsrail topçu birliklerinin saldırılarının yoğunlaştığı aktarıldı.