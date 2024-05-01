İsrail'den Refah'ta bir eve hava saldırısı: 2 çocuk öldü

Kaynak: AA
İsrail'den Refah'ta bir eve hava saldırısı: 2 çocuk öldü
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'e savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin Eş-Şabura Mahallesi'nde Ebu Gali ailesine ait eve saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar kentteki Kuveyt Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Refah'ın doğusundaki Ebu Halave semtinin de İsrail tarafından hedef alındığı ve El-Hessi ailesine ait bir su deposunun vurulduğu belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Ayrıca kentin doğu bölgelerine yönelik İsrail topçu birliklerinin saldırılarının yoğunlaştığı aktarıldı.

Son Haberler
Ahıra giren hayvan sahibinin dünyası başına yıkıldı. Belediyeye sava açtılar Gündem
Ahıra giren hayvan sahibinin dünyası başına yıkıldı. Belediyeye sava açtılar
Merkez Bankası’yla ilgili altın iddiası! Hangi kasalara yerleştirildi Ekonomi
Merkez Bankası’yla ilgili altın iddiası! Hangi kasalara yerleştirildi
12 ilde IŞİD operasyonu. 41 şüpheli yakalandı Gündem
12 ilde IŞİD operasyonu. 41 şüpheli yakalandı
İzmir’de helikopter destekli operasyon Gündem
İzmir’de helikopter destekli operasyon
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı Gündem
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Sağanak 28 ili esir alacak. Meteoroloji saat ve tarih verdi Gündem
Sağanak 28 ili esir alacak. Meteoroloji saat ve tarih verdi
Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı