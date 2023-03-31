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İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 1 ölü

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu "Milad Haydari" adlı askeri danışmanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:03
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İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 1 ölü

İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 1 ölü
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında Suriye ordusu ve İran yanlısı grupların mevzilerine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Füzelerin silah ve mühimmat deposunda hasara yol açtığı aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ordu mensubu "Milad Haydari" adlı askeri danışmanın İsrail'in hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu.

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan bağımsız bir ülkenin egemenliğini ihlal ederek saldırılar gerçekleştirmesi karşısında uluslararası toplumun sessizliği kınanarak, "Sahte ve katil Siyonist rejim, şüphesiz bu cinayetin cevabını alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsrail, Perşembe günü de Şam yakınlarındaki bazı noktalara hava saldırı düzenlemiş, saldırı sonucu 2 Suriye askeri yaralanmıştı. (İHA)

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