İsrail'e destek Biden'a kaybettirdi

4 Haziran'daki New Jersey, Montana, Güney Dakota ve New Mexico eyaletleri ile Washington DC'de düzenlenen ülkedeki son ön seçimlerde İsrail'e desteğin Biden'a ne kadar oy k aybettirdiği ortaya çıktı.

The Hill’de yer alan habere göre göre, ülkedeki son 4 eyalette yapılan seçimlerden sonra İsrail'e verdiği destek sebebiyle Biden'a karşı Demokrat Parti seçmenleri içinde başlayan "kararsız" oyu verenlerin sayısı 500 bini aştı.

New Mexico'daki ön seçimlerde, Biden'a karşı "kararsız" oyu kullananlar yüzde 10'u bulurken, New Jersey'de bu oran yüzde 9 oldu.

NE OLMUŞTU?

Michigan'da 5 Mart'a gerçekleştirilen ön seçimlerde, çoğu Arap kökenli 101 bin, Minnesota'da da 45 bin Demokrat Partili seçmen, Biden'ı tepki amacıyla "kararsız" oy vermişti.

ABD başkanlık seçimlerinde, bir eyalette birinci çıkan aday, rakiplerinin aldığı oylara bakılmaksızın o eyaletteki tüm delegeleri kazanmış oluyor.

Özellikle "salıncak eyalet" olarak bilinen, sandıktan çıkan oyların kafa kafaya gittiği eyaletlerde Müslüman seçmenlerin sayısı az olsa da seçim sonuçlarını belirlemede kilit rol üstlenebiliyor.