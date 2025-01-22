İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk ile ilgili bakanlıktan açıklama!

Kaynak: AA
İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk ile ilgili bakanlıktan açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının akıbeti konusunda ilgili makamlarla temasların sürdüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, X sosyal medya hesabından Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda ilgili makamlarla temaslarımız devam etmektedir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızın aileleri düzenli biçimde bilgilendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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