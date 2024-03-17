İsrail'in 163 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ölü sayısı 31 bin 645'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 163 gündür devam ettirdiği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarında 92 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 130 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu zamana dek Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 645'e, yaralı sayısının da 73 bin 676'ya ulaştığı aktarıldı.

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Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu fakat İsrail ordusunun engel olması nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını belirtti.