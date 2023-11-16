İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve sivillerin sığındığı benzin istasyonuna düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 41 gündür devam ediyor. Karadan ve havadan yerleşim bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı bir kez daha hedef aldı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda evlerin vurulması sonucu en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail saldırısında evi bombalanan Ihab Taha yaptığı açıklamada, evinin 4 füzeyle hedef alındığını ifade ederek, “Evden çıkarken ölüler, yaralılar ve yanan insanları gördüm. Çok kötü bir manzaraydı" dedi. Saldırının uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini belirten Taha, yaşadığı binada silahı bulunan kimse olmadığını ancak yine de saldırıya uğradıklarını söyledi.

İSRAİL, SİVİLLERİN SIĞINDIĞI BENZİN İSTASYONUNU VURDU

İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi ve Bureij mülteci kamplarına yakın yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir benzin istasyonunu hedef aldı. Büyük bir yıkıma ve maddi hasara yol açan saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıların ardından olay yerine ulaşan ambulanslar cansız bedenleri ve yaralıları El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürürken, sivil savunma ekipleri ve halk, enkaz altında kalanları bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Gazze’deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 710'u çocuk olmak üzere 11 bin 500’e yükseldiği belirtildi.

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